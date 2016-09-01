Вашингтон, 1 сентября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Американская частная корпорация SpaceX подтвердила информацию о взрыве ракеты-носителя Falcon-9 на стартовом комплексе на мысе Канаверал (США, штат Флорида). Соответствующее сообщение появилось сегодня, 1 сентября, в официальном Twitter SpaceX.

SpaceX Ракета Falcon-9

Сообщается, что, действительно, произошел взрыв ракеты-носителя Falcon-9, которая должна была вывести на орбиту израильский спутник связи Amos-6.

В результате взрыва никто не пострадал, но ракета и спутник полностью уничтожены.

Стоимость израильского спутника оценивается в $200 млн.