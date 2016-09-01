Нижний Новгород, 1 сентября, 2016, 18:44 — ИА Регнум. В Нижегородской области двое полицейских уговорили местного жителя совершить кражу, чтобы арестовать его.

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Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в сентябре 2014 года двое сотрудников полиции из Арзамаса решили улучшить свои показатели. Они уговорили мужчину с которым ранее даже не были знакомы, совершить квартирную кражу.

Мужчина поддался на уговоры, проник в указанное злоумышленниками жилище, похитил имущество и продал его в указанном полицейскими месте.

После этого мужчина был задержан по подозрению в хищении имущества, в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время он осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража», совершенная с незаконным проникновением в жилище).

После того, как вскрылись все обстоятельства дела, в отношении 33-летнего бывшего начальника уголовного розыска отдела МВД России по г. Арзамасу и 28-летнего бывшего полицейского отдельной роты ППС было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

На сегодня оба сотрудника полиции полностью признали свою вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.