Минск, 1 сентября, 2016, 18:24 — ИА Регнум.



president.gov.by Александр Лукашенко и Пётр Порошенко

МИД Белоруссии получал обращения новых властей Украины с призывом не направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму РФ на территории Крыма, а также на местные выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, которые Минск и Киев признают «отдельными районами Донецкой и Луганской областей» Украины. Об этом 1 сентября на брифинге в Минске заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы получали такие обращения от украинской стороны», — признал официальный представитель МИД Белоруссии.

Он сообщил также, что официальный Минск направит своих наблюдателей за выборами в Государственную думу, отметив, что белорусские представители «традиционно войдут в состав миссий наблюдателей от международных организаций, членом которых является Республика Беларусь, в частности от СНГ и от ОБСЕ».

«География их участия в наблюдении также останется традиционной: исходя из степени интенсивности и важности межрегиональных контактов, белорусские представители будут осуществлять наблюдение в приграничных с нашей страной регионах России. Помимо этого наблюдение будет вестись в тех российских регионах, где у нас есть дипломатические представительства, то есть отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. Их масса: Калининград, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа и так далее», — сказал Мирончик.

Напомним, призыв не направлять белорусских наблюдателей на выборы в Крым, ДНР и ЛНР озвучила 26 августа в Минске первый зампред Верховного совета Украины и представитель новых киевских властей в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию украинского кризиса Ирина Геращенко. Она поблагодарила руководство Белоруссии за «поддержку территориальной целостности и независимости Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, отделения посольства Белоруссии в России действуют в 11 городах: Нижний Новгород, Новосибирск, Уфа, Казань, Калининград, Красноярск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Смоленск. Официальный Минск юридически не признал Крым российской территорией.

1 сентября на брифинге в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик сообщил, что 2 сентября в Киеве состоится четвёртое заседание белорусско-украинской рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли. Помимо прочего, стороны обсудят вопросы взаимной торговли, доступа на рынки, а также присоединения Белоруссии к ВТО.