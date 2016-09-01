Москва, 1 сентября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов посетил школу в селе Днепровское Новодугинского района Смоленской области. Накануне столетия в здании школы произошли приятные перемены: отремонтирован и оснащен спортзал, в здании школы появились уборные и столовая, новые оборудованные кабинеты труда, современный, с новейшей лабораторией, кабинет химии. И в этом году впервые за несколько лет в первый класс пошли 18 учеников. Для сравнения: в выпускном 11 классе ­всего одна ученица

ldpr.ru Выступление Владимира Жириновского 1 сентября 2016

В День знаний Сергей Неверов пожелал ученикам и студентам хороших оценок, а учителям — благополучия и талантливых учеников.

«С Днем знаний! , — написал секретарь Генсовета «Единой России» на своей странице в социальной сети, — Желаю ученикам и студентам хороших оценок, учителям — благополучия, талантливых, благодарных учеников, чтобы работа приносила вам удовольствие, и чтобы в жизни было меньше проблем!»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил педагогов и учащихся на сайте партии:

«От всей души поздравляю Вас с Днём знаний. Как и всегда, 1 сентября в сёлах и городах нашей необъятной Родины распахнутся двери учебных заведений — больших и малых, известных и не очень. Каждый из нас, где бы он ни жил, чем бы ни занимался, бережно хранит в памяти школу. Помнит, как довелось ему впервые прочитать важные и добрые слова. Всем нам со школьной поры знакомо прекрасное чувство познания нового, доселе неизведанного. Наши учителя помогали нам раскрыть перед собой мир, как удивительную книгу — во всей его сложности и красоте».

«Для коммунистов профессия учителя всегда была одной из самых важных и значимых. Наши предки, строители Советской державы, приложили огромные усилия для того, чтобы каждый житель страны мог познать радость учения. Это была та могучая основа, на которой состоялись победы СССР в труде и в бою, успехи в науке и технике, литературе и искусстве.» — подчеркнул в своем поздравлении Геннадий Зюганов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 1 сентября выступил перед преподавателями и студентами «Института мировых цивилизаций», глава ЛДПР поздравил их с Днем знаний и рассказал об актуальных вопросах внешней и внутренней политики.

«Сейчас в Европе демократические партии не проходят и большинство создать не могут. Религиозный фактор играет роль, но, в основном, на Ближнем Востоке. Европа же шла в формате демократического развития, а сейчас все сильнее и заметнее становятся правые силы радикального толка», — отметил Владимир Жириновский.

По его словам, западные недруги России осознают этот фактор, и теперь поддерживают у нас силы, которые с недавних пор стали выступать с националистической риторикой. Цель у них прежняя — завершить то, что не смогли в 1991. Им удалось развалить СССР, и теперь стремятся то же самое сделать с Россией.

В то же время, прозападные партии и движения понимают, что победить в России им не удастся, но продолжают свою деятельность, чтобы выполнить заказ со стороны США и прочих враждебно настроенных к нам стран, уверен Владимир Жириновский.

«Все те, кто наносит огромный вред стране, начиная с 1917 года, обязательно связаны с Западом», — резюмировал лидер ЛДПР.

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов 1 сентября посетил школу №1240 «Мультипрофильный образовательный комплекс «Пресненский».

Обращаясь к ученикам и педагогическому коллективу школы, Сергей Миронов отметил, что данное учебное заведение является одним из лучших и старейших в Москве.

Он поздравил присутствующих с праздником и пожелал ребятам успехов в новом учебном году.

«Отдельные слова благодарности хочу выразить всему педагогическому составу школы. Потому что-то, что делаете вы, учителя, это святое, важное и нужное дело. И я рад, что в стенах вашей замечательной школы дети не только получают знания, они воспитываются настоящими гражданами, людьми, умеющими сопереживать и настоящими патриотами нашего государства», — заявил Сергей Миронов.