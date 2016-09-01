Тамбов, 1 сентября, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 1 сентября, принял участие в торжественном открытии пришкольного стадиона в Мичуринске, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

tambov.gov.ru Александр Никитин на открытии стадиона

В отдаленном микрорайоне города Мичуринска — Кочетовка-3 — раньше за школой рос бурьян. Сегодня на его месте появился современный пришкольный стадион. 1 сентября, в День знаний, состоялось его торжественное открытие, с чем ребят и гостей большого спортивного праздника поздравил лично глава администрации области Александр Никитин. «Мне самому вместе с вами хочется побежать по этим новым, удобным, легкоатлетическим дорожкам», — поделился он своими эмоциями.

По словам губернатора, начиная с 2011 года, в области было построено более 40 спортивных объектов. Пришкольный стадион в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска стал 44-м. На его строительство из бюджета области было выделено 17,7 млн рублей в рамках реализации государственной региональной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма на 2014−2020 годы». Новый спортобъект оснащен не только круговыми беговыми дорожками, которые так понравились губернатору, но и футбольным полем с искусственным покрытием размером 30×60 метров, универсальной игровой площадкой, зоной воркаут, а также трибунами на 100 мест.

«Сейчас около 178 тыс. человек в Тамбовской области систематически занимаются спортом. С вводом этого объекта, я уверен, их количество увеличится», — подчеркнул Александр Никитин.

Многие мальчишки и девчонки завороженно смотрели на новый объект, где можно поиграть в футбол, баскетбол, попрыгать и побегать. Всего в микрорайоне живут 1,5 тыс. детей. Заниматься спортом здесь смогут и взрослые люди. Конфигурация объекта позволяет проводить учебно-тренировочные занятия по волейболу, баскетболу, футболу и легкой атлетике, способствует развитию массового спорта среди населения.

Александр Никитин передал директору школы №19 микрорайона Кочетовка города Мичуринска Елене Солончевой разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. А потом лихо разыграл мяч с главой города Мичуринска Александром Кузнецовым, точно забив гол в новые ворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области сейчас ведется строительство сразу нескольких спортивных объектов. В частности, в Тамбове завершается строительство крупнейшего спортивного объекта в регионе — комплекса «Центр единоборств». По информации управления по физической культуре и спорту области, в настоящее время генеральный подрядчик приступил к благоустройству территории. Кроме того, ведется строительство закрытого плавательного бассейна в городе Мичуринске, объявлен конкурс на строительство футбольного поля в райцентре Знаменка и пришкольного стадиона в селе Караул Инжавинского района.