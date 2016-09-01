Москва, 1 сентября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Международный паралимпийский комитет (МПК) принял принципиальное решение не пускать Россию на Паралимпийские игры, поэтому удивляться отказам по индивидуальным заявкам уже не следует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

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«Паралимпийский комитет уже отказал всей нашей сборной. Поэтому какой теперь смысл удивляться тому, что отказали по индивидуальным заявкам?» — заявил Лебедев.

«Наша страна подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, и она была отклонена. Поэтому все, что будет происходить дальше с отклонением, с отказом, запретами, уже не вызывает удивления после первого решения об отстранении всей нашей сборной от права участия в Паралимпийских играх», — подчеркнул парламентарий.

МПК уже заведомо принял для себя решение о недопущении российских спортсменов на игры, поэтому какие бы заявки они ни подавали, результат будет тот же, считает он.

«Как не было логики в отказе всей нашей сборной, так и отсутствует логика в отказе по индивидуальным заявкам. Это было политическое решение, и они с него не сойдут. И бесполезно пытаться каким-то образом подавать заявки», — сказал Лебедев.

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1 сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил индивидуальные заявки более чем 175 российских спортсменов-инвалидов на участие в Играх. В заявлении комитета подчеркивается, что МПК не позволит российским паралимпийцам участвовать в качестве нейтральных спортсменов в Паралимпиаде-2016.