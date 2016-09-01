Великий Новгород, 1 сентября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Сегодня во всех общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода прошли праздничные мероприятия, посвященные началу нового учебного года и Дню знаний. Учебный год начался для более чем 23 тысяч юных новгородцев, а 2753 из них впервые стали школьниками.

Ольга Ларина ИА REGNUM Цветочный ажиотаж в канун Дня знаний

Родители отмечают: в цветочных магазинах в этом году в канун Дня знаний практически не было очередей, зато временная торговля недорогими букетами на оживлённых перекрёстках у новгородских рынков шла бойко.

Ольга Ларина ИА REGNUM Цветочный ажиотаж в канун Дня знаний

На подготовку новгородских школ и гимназий к новому учебному году было выделено 27,9 млн рублей, из них на ремонтные работы направили 14,6 млн рублей. А возрождающаяся в посёлке Крестцы фабрика традиционных народных промыслов «Крестецкая строчка» к 1 сентября подарила местной школе необычный учебный класс: он декорирован элементами знаменитого промысла.

Максим Болонкин, «Крестецкая строчка» «Класс народных промыслов» в школе посёлка Крестцы

В День знаний, 1 сентября, во всех школах Новгородской области прошли торжественные линейки. Одна из самых «густонаселённых» школ Великого Новгорода — 13-я — пока учится в две смены.

mayor.nov.ru Торжественная линейка в школе №13 Великого Новгорода

Для 6-классника новгородской гимназии «Исток» Максима День знаний — это почти 6 килограммов новых знаний. Восемь учебников, столько же рабочих тетрадей, и это при том, что учебники по физкультуре, музыке и ИЗО остались в школе.

Ольга Ларина ИА REGNUM Рюкзак с «килограммами» новых знаний

Первое сентября, а уже задано на дом.

Ольга Ларина ИА REGNUM Первая классная работа

Но оценок пока нет.

Ольга Ларина ИА REGNUM Новый дневник пока без оценок

День знаний — праздник для всех новгородцев, ведь так или иначе он касается почти каждой семьи.