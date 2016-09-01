Ижевск, 1 сентября, 2016, 18:16 — ИА Регнум. На территории Удмуртии в связи с засухой со 2 сентября начнет действовать режим ЧС. Соответствующее распоряжение главы региона Александра Соловьева опубликовано на портале республиканского правительства.

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Режим введен «в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности Удмуртской Республики в связи со значительным материальным ущербом, связанным с гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате атмосферной и почвенной засухи».

Минсельхозу региона поручено разработать план мероприятий для снижения масштаба ущерба, главам муниципальных образований — создать оперативные штабы по оценке ущерба, а также принять меры для смягчения последствий засухи и завершения оставшихся сельхозработ.

Отметим, как пишет в своем блоге руководитель группы метпрогнозов и пресс-секретарь Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина, прошедший август в республике был аномально теплым. Среднемесячная температура августа побила абсолютный рекорд за историю наблюдений в Ижевске. «Очевидно, она окажется равна 22,5 °С, предыдущий рекордно-теплый август наблюдался в 1940 году — среднемесячная температура тогда была равна 20,8 °С», — отметила синоптик. Также август-2016 превзошел рекорд 1940 года по количеству жарких дней и дней, когда столбик термометра поднимался выше 25 °C.

Теплый август принес в Удмуртию как позитивные факторы, так и негативные последствия. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе в Можге вновь зацвели яблони. На фотографиях видно, как рядом с наливающимися плодами распустились белые цветы. Однако, как отмечали специалисты Минприроды Удмуртии, жара могла стать причиной гибели рыбы в Ижевском водохранилище и на пруду в Воткинске, аналогичная ситуация наблюдалась практически на всех водоемах республики. При высокой температуре в воде снижается содержание растворенного кислорода, и рыба гибнет от его недостатка. Также в следствие жары в воде может наблюдаться нарушение кислотно-щелочного баланса, которому предшествует интенсивное цветение, отмирание и гниение водорослей.