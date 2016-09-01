Тамбов, 1 сентября, 2016, 18:16 — ИА Регнум. В Мичуринске введена в эксплуатацию первая из четырех новых котельных в микрорайоне Кочетовка-5. Кнопку пуска газа нажал глава администрации области Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

tambov.gov.ru Руководство Тамбовской области на открытии котельной

В микрорайоне ранее были постоянно перебои с теплом, во многих домах отсутствовало горячее водоснабжение. В некоторых квартирах и объектах соцкультбыта столбик термометра еле дотягивал до отметки в 18 градусов. Причины — старая котельная, не справляющаяся с объемами поставки тепла, и изношенные тепловые сети. В преддверии отопительного сезона 2015 года котельная была отремонтирована, проблема частично устранена.

В 2015 году администрация Мичуринска заключила концессионное соглашение с ЗАО «ЦентрМетрКом-Энерго», по которому компания за счёт собственных средств устанавливает четыре блочные модульные котельные мощностью 32 МВт, проводит замену тепловых сетей. Содержание и обслуживание этих объектов будет находиться в ведении компании.

На эти цели компания выделила около 300 млн рублей. Цена одной котельной составляет порядка 70 млн рублей. Первая котельная из этой «четверки» уже готова. К началу отопительного сезона в эксплуатацию будут введены все заявленные объекты — на оставшихся трех работы вышли на финишную прямую. Новые котельные, в отличие от своих предшественников, работают на природном газе, что существенно сократит затраты на топливо, а также на обслуживание новых объектов.

Власти подчёркивают, что введение в эксплуатацию новых котельных не повлечёт увеличение оплаты. По договоренности с региональной энергетической комиссией тариф для жителей микрорайона не увеличится, колебания возможны только в рамках инфляции. Кроме того, во многих многоквартирных домах отсутствовала возможность горячего водоснабжения. Теперь по желанию жителей эта услуга может быть предоставлена.

Глава администрации области Александр Никитин подчеркнул, что региональные власти знают о проблемах жителей Кочетовки-5 и делают все возможное для того, чтобы их решить. Подписание концессионного соглашения стало оптимальным вариантом выхода из сложившейся ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная модернизация запланирована в сфере ЖКХ в северной части Тамбова. Здесь будет реконструирована и модернизирована система теплоснабжения, ориентировочно затраты составят 100 млн рублей.

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