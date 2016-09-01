Москва, 1 сентября, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Фильм «Варьете» (VARIETÉ), снятый в 1925 году немецким классиком немого кино Эвальдом Дюпоном, в отреставрированном виде покажут в России. С 5 по 11 сентября картина c живым музыкальным сопровождением побывает в шести российских городах: Мурманске, Апатитах, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Архангельске и Москве.

Цитата из х/ф «Варьете». реж. Эвальд Андре Дюпон. 1925. Германия Чувства

Организует показ Международный Кинофестиваль в Тромсё Tromsø International Film Festival, Норвегия.

Фильм «Варьете» впервые вышел на экраны кинотеатров в 1925 году, сделав режиссера фильма Эвальда Аланда Дюпона мировой знаменитостью. С тех пор прошло много лет, в течение которых части фильма терялись, цензурировались и пр. По словам организаторов проекта, к 90-летию «Варьете» в Германии была проведена большая работа, чтобы отреставрировать фильм, и не хватало только музыки.

«Музыкальный пробел мы решили исправить своими методами. У себя на кинофестивале в Тромсё мы используем особый подход к созданию музыкального сопровождения к немому кино, собираем вместе музыкантов из России и Скандинавии, которые до этого вместе не играли… На почве этого культурного и жанрового взаимодействия, в течение фестивальной недели создается новое музыкальное сопровождение», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM продюсер TIFF Игорь Шайтанов.

Цитата из х/ф «Варьете». реж. Эвальд Андре Дюпон. 1925. Германия Эмиль Яннингс

Новое звуковое прочтение «Варьете» было создано и впервые представлено интернациональным коллективом музыкантов в рамках TIFF — 2016. Музыку к фильму исполняют: норвежский музыкант и композитор Ховард Люнд (кларнет), шведский музыкант и композитор Сванте Хенрисон (виолончель), норвежский музыкант, продюсер и саунд-инженер Аре Симонсен (электроника) и музыкант из Петрозаводска Ольга Гайдамак (вокал, звуковые эффекты).

«Ввиду того, что Российское влияние на проект и сотрудничество между музыкантами играет большую роль в создании этого произведения, нам показалось правильным показать его в России. — комментирует Игорь Шайтанов, — Это очевидно, что искусство не знает границ и времени. Проект «Варьете», наверное, лучшее тому подтверждение».

Фильм «Варьете» — карнавальная немецкая мелодрама о предательстве, тоске и полетах под куполом цирка. Внезапная любовь сводит главного героя — воздушного гимнаста — с сиротой Бертой-Мари. Он учит её своему искусству, и вместе неразлучная пара убегает в Берлин. Там они нанимаются в труппу знаменитого артиста цирка и дамского угодника — Фаринелли…

Тесная связь с Россией — давний приоритет фестиваля TIFF. Программа смотра традиционно транслируется в российских городах.

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«Варьете» — уже не первый фильм-концерт, отправляющийся из Тромсё в российский тур. В разные годы с новым музыкальным сопровождением публике были представлены картины «Мать» Всеволода Пудовкина 1926 с музыкой П. Мартинешена, «Метрополис», Фрица Ланга 1927 в интерпретации Cleaning Women и многие другие.