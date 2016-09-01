Рязань, 1 сентября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Сразу две новые школы приняли учеников в Рязанской области 1 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

pixabay.com В школе

Так, новая современная школа открыта в поселке Кадом. В церемонии открытия школы приняли участие депутат Госдумы РФ Андрей Красов, руководители Кадомского района, педагоги, учащиеся, местные жители. С Днем знаний и новосельем школьников и педагогов поздравила заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина.

Строительство школы велось с 2013 года — в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Социальное развитие населенных пунктов в 2010—2014 годах».

Новое учебное заведение рассчитано на 600 мест, и посещать школу будут не только дети из поселка Кадом, но и из соседних населенных пунктов. Всего в школе 126 помещений, в том числе 24 учебных класса, столовая, три спортивных, актовый и хореографический залы. Для занятий на свежем воздухе оборудованы хоккейная и универсальная площадки, стадион, четыре беговых дорожки. Здание имеет собственную инженерную инфраструктуру: две водозаборных скважины, котельную установку, овощехранилище, гараж на 6 автомашин, систему пожарных резервуаров.

Елена Буняшина поздравила от имени губернатора учителей, учеников и их родителей с открытием школы: «Приятно, что новоселье школьники и педагоги отмечают на старте нового учебного года. Кадомская школа — одна из самых современных в регионе. Это позволяет организовать процесс обучения с учетом всех требований сегодняшнего дня, активно внедрять инновации, работать с учетом передового педагогического опыта».

Сегодня же в Ряжске состоялось открытие нового здания школы №2 — на 800 мест. Строилось здание еще с 2011 года, в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие населенных пунктов в 2010—2014 годах».

В новом здании предусмотрены блоки для учащихся разных возрастов, оснащенные всем необходимым оборудованием, в том числе современными техническими средствами обучения, мультимедийными и интерактивными комплексами. Здесь также есть библиотека, учебные мастерские для занятий по обработке дерева, тканей и обучения кулинарии, культурный центр, столовая. Учебно-оздоровительная группа включает универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей, плавательный бассейн, беговые дорожки.

Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов поздравил учащихся и педагогов школы с началом учебного года. Он отметил, что 1 сентября в Ряжске отмечается сразу два праздника — День знаний и открытие новой школы.

«Школа — это всегда центр жизни в любом населенном пункте, — подчеркнул Вице-губернатор Сергей Филимонов. — Мне очень радостно, что ряжские школьники будут учиться в комфортных условиях, с использованием новейшего оборудования и технологий. Это даст возможность значительно повысить качество их образования».

По словам Сергея Филимонова, в регионе многое делается для развития системы образования, укрепления материально-технической базы школ. «Мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы дети, молодежь росли умными, здоровыми, физически развитыми. Строя новые школы, спорткомплексы, культурные центры, мы заботимся о завтрашнем дне страны и Рязанского края», — заключил вице-губернатор.