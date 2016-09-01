Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Станция метро «Невский проспект» в Санкт-Петербурге была закрыта для пассажиров на вход и выход с 16:56 до 17:42 «по техническим причинам». Об этом сегодня, 1 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационно-справочном центре ГУП «Петербургский метрополитен».

Antares 610 Станция «Невский проспект»

Поезда следовали мимо станции без остановки. Как уточнили в справочной службе городской подземки, горожане могли воспользоваться станцией «Гостиный двор», но пересесть на синюю ветку с «Гостинки» не удавалось. Вместе со станцией метро недоступен для прохода оказался подземный переход на станцию со стороны Михайловской улицы.

По предварительной информации, причиной закрытия стала бесхозная сумка, найденная на платформе. «Переход на «Невский проспект» закрыт, опять ЧП. Работают кинологи с собаками», — сообщили очевидцы в соцсети.

При этом чтобы добраться домой по «синей» ветке, горожане вынуждены пользоваться другой пересадочной станцией, что вызывает ее чрезмерную нагрузку с учетом конца рабочего дня. «Из-за этого на Маяковской ад», — сетуют пассажиры в популярной группе в соцсети. «На (станции Площадь) Восстания дикая толчея в переходе с Маяковской. Стоим», — сообщали петербуржцы.

Отметим, что горожане жалуются на участившиеся случаи закрытия станций подземки из-за бесхозных вещей. «Опять какая-нибудь ложная тревога. В сотый раз уже», — замечают пользователи соцсети.

Добавим также, что сегодня днем в Петербурге полтора часа была закрыта на вход и выход станция метрополитена «Достоевская», а также переход на нее с «Владимирской». Поезда двигались без остановки. Причиной закрытия стал забытый на скамейке платформы пакет с личными вещами одного из пассажиров.