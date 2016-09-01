Калуга, 1 сентября, 2016, 17:55 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов сфотографировался на память с первоклассниками

Депутаты городского парламента приняли участие в торжественных линейках в школах по своим избирательным округам, сообщили 1 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

Глава городского самоуправления Александр Иванов посетил калужскую школу № 3. Он поздравил школьников и педагогов с началом нового учебного года и пожелал дальнейших успехов и достижений.

«Дорогие учителя и преподаватели! Вы выбрали себе трудную профессию. Ваша работа не знает перемен и выходных. Она требует профессионализма, полной эмоциональной отдачи, бесконечного терпения. Мы все начинали взрослую жизнь со школьной скамьи и в этот день вспоминаем своих первых учителей, благодарим их за огромное терпение, внимание, чуткость и любовь к детям. Ваш опыт, знания, доброта остаются с нами на всю жизнь», — обратился к педагогам Александр Иванов.

Глава городского самоуправления отметил, что власти Калуги стремятся создать все необходимые условия для организации учебного процесса, в школах проведены ремонтные работы, закуплены учебники и оборудование, впервые за много лет в областном центре начинается строительство новых школ.

«Желаю всем ребятам отличных оценок. Пусть вам будет легко и интересно в учении, пусть ваши успехи станут предметом гордости родителей и учителей. Городские власти делают все для развития образовательной сферы. Совсем недавно мы заложили камень в строительство новой школы, это для Калуги значимое событие. Помимо этого, было многое сделано по подготовке школ к первому сентября в плане укрепления материально-технической базы, ремонта. Значительная часть школ перешла на работу в одну смену. Мы от всей души заботимся об учениках, ведь именно они, наше юное поколение, будущее нашего города. Поздравляю с началом учебного года, желаю вам оптимизма, энергии, новых профессиональных побед учителям и плодотворной работы!», — сказал Александр Иванов.