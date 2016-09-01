Оренбург, 1 сентября, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Первого сентября в лицее № 1 Оренбурга прошла торжественная линейка. Ровно 66 лет назад в далеком 1950 году началась история школы №45 и лицея №1. Именно тогда распахнула свои двери школа №45 с углубленным изучением французского языка.

Сергей Хомутов ИА REGNUM Родители первоклассников волнуются не меньше своих детей

Сергей Хомутов ИА REGNUM За 66 лет своего существования лицей № 1 трижды менял свое название

Это событие явилось новой страницей в образовании в CССР — страна нуждалась в специалистах, владеющих иностранным языком.

В 1991 году средняя школа №45 с углубленным изучением французского языка преобразована в школу-колледж с углубленным изучением иностранных языков и менеджерской подготовкой, основная концепция которой — сформировать молодого человека, способного жить, выстроить себя в новых социально-экономических условиях, адаптироваться к ним.

Через шесть лет, в 1997 году школа изменила свое название (МОУ «Лицей № 1»), но не изменила традициями и духу сотворчества. Она была преобразована в муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1. Несмотря на новые времена, уважительное отношение к истории своей Отчизны всегда оставалось приоритетным в воспитании лицеистов.

Сергей Хомутов ИА REGNUM Памятник герою-молодогвардейцу Олегу Кошевому, как и в советские времена ухожен, а у его подножия цветы

В лицее на протяжении трех десятилетий действует военно-исторический музей им. авиаполка «Нормандия-Неман». Основным направлением деятельности музея многие годы была боевая история французского авиаполка «Нормандия-Неман» и Французского сопротивления в годы Второй мировой войны. Активисты музея участвовали в открытии памятника героям-летчикам в Москве, поддерживают связи с таким же музеем в городе Фрязино. В музее действуют также экспозиции «История школы №45 — лицея №1», «Наши родители — участники локальных войн», «Книга Памяти» — об учителях, родных и близких лицеистов — ветеранах и участниках Великой Отечественной войны.

Сергей Хомутов ИА REGNUM Родители первоклассников волнуются не меньше своих детей

Через месяц для новых лицеистов состоится особый праздник — торжественное посвящение первоклассников в лицеисты. На нем старшеклассники в игровой форме познакомят малышей с традициями лицея, учителями, учебными предметами, возможностями внеклассных занятий.

Сергей Хомутов ИА REGNUM А пока на школьную линейку выходят первоклассники

К традициям в лицее относятся по-особому, чтят семейные традиции, бережно передают лицейские. Не случайно бывшие ученики приводят учиться в лицей своих детей и внуков. Каждый шестой учитель лицея — его выпускник.

В этом огромная заслуга бывшего директора лицея Людмилы Шевченко, которая руководила учебным заведением более 30 лет. Она заслуженный учитель школы РСФСР, награждена значком «Отличник народного просвещения», памятной медалью «К 100-летию со дня рождения М.А.Шолохова», удостоена звания Лауреата премии Губернатора Оренбургской области. Указом президента РФ в 2008 году Шевченко награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сергей Хомутов ИА REGNUM На снимке слева Людмила Михайловна Шевченко

Программы школьного курса лицея разработаны с ориентацией на преемственность лицейского и вузовского образования. На базе лицея работают пять филиалов кафедр Оренбургского государственного университета. Организация тьюторского сопровождения учебно-исследовательской работы учащихся лицея учеными вузов, совместное заседание филиалов кафедр, мастер-классы, стажерские площадки и ежегодные научно-практические конференции по итогам учебного года — все это формы продуктивного взаимодействия в системе «лицей — ВУЗ». Объективно лицей № 1 Оренбурга является не только одной из лучших школ региона, но и всей России.

Сергей Хомутов ИА REGNUM На снимке кубки и награды, которые получили лицеисты за последний учебный год.

Сергей Хомутов ИА REGNUM

Перспективы развития лицея отражены в программе развития «Школа жизненного успеха лицеиста». В рамках этой программы действует несколько подпрограмм: «Формирование языковой личности», «Программа преемственности обучения и воспитания», «Программа «Здоровье», «Учебно-исследовательская деятельность», «Программа психолого-педагогического сопровождения», «Гражданско-патриотическое воспитание».

Сергей Хомутов ИА REGNUM Вынос знамени лицея

Символом объединения верности традициям и инновационного подхода к обучению стали вынос знамени лицея, которое появляется на линейках уже 50 лет, и поднятие российского флага под звуки гимна России.