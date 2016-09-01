Брянск, 1 сентября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Сотрудники ГУП «Брянсккоммунэнерго» только после предписания, которое выдала прокуратура Брянской области, смогли получить свою законную зарплату за июль. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, в общей сложности предприятие было должно 64,5 млн рублей 4,5 тысячи человек.

genproc.gov.ru Эмблема прокуратуры РФ

По результатам прокурорской проверки в отношении гендиректора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»). Все материалы направлены в Государственную инспекцию труда по Брянской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 августа 2016 года четыре брянских предприятия должны своим работникам в общей сложности 36 млн рублей. Самый большой долг у ОАО «Брянский завод металлоконструкций и техоснастки» — предприятие должно 17,1 млн рублей 350 сотрудникам. Также своим сотрудникам не платит зарплату ФГУП «111 военный завод Министерства Обороны Российской Федерации». 50 рабочих предприятия Минобороны все еще ждет свои 9,9 млн рублей.

К слову, ГУП «Брянсккоммунэнерго» было должно не только своим сотрудникам. Так, по последним данным, задолженность предприятия перед «Газпром межрегионгаз Брянск» составляет 2,254 млрд рублей.