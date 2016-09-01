Киев, 1 сентября, 2016, 17:48 — ИА Регнум.



kremlin.ru Сергей Шойгу

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее решение было принято 26 августа.

«Задержанное лицо на основании решения следственного судьи не позднее 36 часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, суду, который вынес постановление о разрешении на задержание с целью привода… Место пребывания подозреваемого неизвестно, а поэтому он 22 августа 2016 года объявлен в розыск», — отмечается в документе.

Суд удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры Украины о применении по отношению к Шойгу меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Шойгу осуществляется «досудебное расследование в криминальном производстве № 42 014 000 000 000 456 по признакам криминальных нарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ст. 113, ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 27 ст. 113, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438, ч. 5 ст. 260, ч. 1 ст. 447, ч. 3 ст. 258, ч.ч. 2,3,4 ст. 425, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1 та 3 ст. 408, ч. 4 ст. 407, ч. 2 ст. 403, ч.ч. 2 та 3 ст. 402, ч. 3 ст. 426, ч. 1 ст. 258−3, ч. 3 ст. 258−5, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 263−1 Уголовного кодекса Украины».

Документ обжалованию не подлежит. Постановление теряет законную силу 26 февраля 2017 года с момента привода подозреваемого, говорится в документе.

Вчера, 31 августа Подольский районный суд Киева разрешил начать заочное рассмотрение дела против главы ЛНР Игоря Плотницкого. На подготовительное заседание в среду прибыли адвокат потерпевших Надежды, Веры и Марии Савченко Александр Плахотнюк, адвокат Плотницкого Олег Перетятько и прокурор Евгений Дудко. Семья Савченко и глава ЛНР на заседание не прибыли. Следующее заседание суда назначено на 10:00 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что 8 августа Генпрокуратура уведомила о подозрении в совершении преступлений против основ нацбезопасности Украины 18 лиц из числа представителей власти и руководства Вооруженных сил РФ. В частности, о подозрении были проинформированы советник президента РФ Сергей Глазьев и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Луценко, подозреваемые получили уведомления курьерской почтой и по электронной почте. «В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, с помощью международной курьерской службы доставки и электронной почты письменные сообщения о подозрении вместе с памятками о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий доставлены по месту работы подозреваемых», — сказал Луценко.

Луценко также проинформировал о подготовке подозрений в адрес президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Напомним, в августе украинская прокуратура Донецкой области начала «досудебное расследование в криминальном правонарушении по фактам содействия проявлением сепаратизма и создания ДНР» в отношении бывшего мэра Донецка Александра Лукьянченко, секретаря горсовета Донецка Сергея Богачева и бывшего губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого.