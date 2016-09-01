Севастополь, 1 сентября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Аэропорт «Бельбек» будет развиваться как нишевый аэропорт, дополняющий аэропорт Симферополя. До 1 ноября Севастополь должен представить правительству РФ концепцию и финансовый план его развития как самостоятельного и полноценного аэропорта. Об этом исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил 1 сентября по итогам рабочей встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком.

Mrluckyua Аэропорт Бельбек

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя планировало создать в аэропорту крупный воздушный узел для ЮБК, западной части Крыма и Севастополя, «гармонично дополняющим аэропорт Симферополя». Врио губернатора субъекта планировал доказать целесообразность строительства гражданского сектора севастопольского аэропорта и представить к 31 августа свое видение по привлечению инвесторов.

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«На встрече с Дмитрием Козаком мы представили свой подход и видение концепции аэропорта «Бельбек» — прежде все как нишевого аэропорта, с работой с 1 мая по 1 сентября. Не с таким объемом пассажироперевозок, как у Симферополя, но это будет полноценный гражданский сектор», — сказал Овсянников.

Он отметил, что Козаком было дано поручение до 1 ноября представить предложения по инвесторам, финансовой модели и концепции. «Движение по линии филиала временно приостановлено до 1 ноября», — сказал глава Севастополя.

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