Бонн, Германия, 1 сентября, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Международный параолимпийский комитет (МПК) отказал более чем 175 спортсменам-инвалидам из России даже в индивидуальном допуске на Параолимпиаду в Рио, сообщает официальный сайт МПК.

government.ru Российские параолимпийцы

В заявлении комитета подчеркивается, что МПК не позволит российским параолимпийцам участвовать в качестве нейтральных спортсменов в Параолимпиаде-2016. Это решение касается индивидуальных заявок более чем 175 российских спортсменов-инвалидов. Такая позиция МПК подтверждена недавним решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напомним, МПК дисквалифицировал Параолимпийский комитет России (ПКР) и отстранил всех российских спортсменов-инвалидов от соревнований Параолимпиады после рассмотрения аналитического доклада «независимой комиссии» WADA. CAS 23 августа отклонил апелляцию ПКР на решение об отстранении российских спортсменов. Апелляция российских параолимпийцев на решение CAS 31 августа была отклонена и Федеральным судом Швейцарии. Параллельно с этими событиями российские параолимпийцы отправили в МПК обращения об индивидуальном допуске к участию в Параолимпиаде.

Ранее в СМИ указывалось, что МПК планирует перераспределить 267 лицензий российских спортсменов между другими странами.