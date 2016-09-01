Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Бывший глава администрации муниципального образования «Купчино» Станислав Татаренко предстанет перед судом по обвинению в халатности, из-за которой был нанесен ущерб местному бюджету. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

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По версии следствия, в 2014 году Татаренко подписал акты приемки работ по муниципальному контракту на благоустройство территории МО «Купчино», не удостоверившись в качестве и полном исполнении работ.

«Расследованием установлено, что завышение стоимости работ по контракту составило свыше 2,4 млн рублей, которые были излишне выплачены из бюджета муниципального образования», — отметили в прокуратуре.

Муниципальный чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 293 УК РФ (халатность, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее причинение крупного ущерба).

За это преступление «муниципал» может получить трехмесячный арест, годовые исправительные работы или штраф в размере до 120 тыс. рублей или в размере годовой зарплаты.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава администрации муниципального образования «Купчино» подозревался в получении взятки в особо крупном размере за приемку указанных работ.

По обнародованным в ноябре 2015 года данным следствия, 53-летнему Станиславу Татаренко, занимавшему с марта по ноябрь 2014 года должность главы администрации МО «Купчино», было передано не менее 20 миллионов рублей за подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту без фактического их выполнения в полном объеме.

Однако в настоящее время об этих обвинениях в отношении Татаренко прокуратура Санкт-Петербурга ничего не сообщает.