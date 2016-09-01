Москва, 1 сентября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с 11 студентами элитного британского колледжа Итона. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Herry Lawford Итонский колледж

Он сообщил, что поездка студентов Итонского колледжа носила частный характер, и беседа с президентом также была частной, без какой-либо повестки дня. Какие-либо детали беседы Песков раскрывать отказался.

Учащихся Итонского колледжа сопровождал Константин Белый — сотрудник проекта «Россия — Моя история». Куратором этого проекта является епископ Тихон Шевкунов. Также студентов Итонского колледжа сопровождал помощник Шевкунова Евгений Маркин.

Инициаторами встречи были британские студенты. Важную роль в организации встречи сыграл епископ Тихон. Он выступал перед студентами Итона, и после выступления к нему обратились с подобной просьбой.

«Перед ними выступал о. Тихон какое-то время назад, и в продолжение общения они вышли на него с вопросом, сможет ли посодействовать в общении с президентом Путиным. Отец Тихон передал в администрацию. И при содействии администрации такое общение президента было обеспечено», — рассказал Песков.