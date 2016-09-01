Калуга, 1 сентября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в поселке Товарково Дзержинского района после капитального ремонта корпуса открылась средняя школа № 1, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию министерства образования и науки Калужской.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов повел первоклассников на уроки в новую школу

Ранее в этом задании размещалась поселковая средняя школа № 3, но эксплуатацию ветхого здания пришлось прекратить. Восстановительные работы начались три года назад. И вот теперь, капитально отремонтированное здание передано школе №1, где дополнительно введено 500 мест. К тому же, школа будет работать в одну смену и примет 958 учеников.

«Этот год для вас начинается, по сути, в новой школе, — поздравляя педагогов и учеников, сказал на торжественной школьной линейке губернатор области Анатолий Артамонов. — Это была непростая задача, но мы смогли найти средства на реализацию этого проекта, сделали для вас очень хорошую школу. Хочу попросить, чтобы вы ее любили и берегли. С днем знаний!»

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная закладка камня и символической капсулы с посланием потомкам на стройплощадке будущей школы № 32 в микрорайоне улицы 65 лет Победы на Правобережье Калуги состоялась 26 августа. Новая школа станет второй, возводимой на Правом берегу в этом году. До конца 2016 года, в рамках региональной программы по строительству школ, в калужском микрорайоне «Кошелев» появится общеобразовательная школа на 1360 мест. В рамках подготовки к новому учебному году на ремонт и реконструкцию школ в Калуге было затрачено 6 млн 240 тыс. рублей.

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