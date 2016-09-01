Ярославль, 1 сентября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Жители дома напротив мэрии Ярославля, в котором в начале августа произошел пожар, повесили на окнах баннер с просьбой о помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такая форма обращения к власти в городе используется впервые. Дом на улице Андропова находится прямо перед центральным входом в городскую администрацию.

ИА REGNUM

Власти уже отреагировали на обращения жильцов — крыша будет восстановлена за счет средств фонда капремонта.

«Люди накапливают деньги в фонде капитального ремонта, которые тратятся согласно адресной программе, а также в случае необходимости. В законе прописана возможность внеочередного ремонта, если есть соответствующее заключение. На прошлой неделе был объявлен конкурс, на следующей неделе подрядчик должен выйти на работу и закончить ее к середине октября. Это не единственный такой случай в области — также на средства фонда пострадавший от стихии дом ремонтируется в Рыбинске», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области Олег Ненилин.

Пожар в доме произошел поздним вечером 4 августа. Огонь полностью уничтожил кровлю здания на площади 200 кв.м. При пожаре никто из людей не пострадал — все жители дома своевременно покинули горящее здание. Однако одной пожилой женщине стало плохо, она была доставлена в больницу, где скончалась.