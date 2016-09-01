Киров, 1 сентября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. В школе средней общеобразовательной школе№27 с углубленным изучением отдельных предметов 20 учеников 1 сентября 2016 года были приняты в ряды «Российского движения школьников».

рдш.рф На съезде РДШ

В торжественной обстановке им были повязаны галстуки РДШ и вручены подарки с фирменной символикой. Дети произнесли торжественную клятву и состоялся вынос знамени РДШ.

«Мне это чем-то напоминает, как в советские годы выходила пионерская знаменная группа. Но это не политизированное объединение. Оно и не должно быть таким. Деятельность РДШ должна быть направлена на разностороннее развитие детей, учитывая их интересы. Этот проект должен организовать детей на общественную деятельность, на то, чтобы они занимались полезными делами вместо того, чтобы просто болтаться по улице в разных компаниях. И все это пойдет на благо, в том числе, и их учебе», — говорит директор школы №27 Галина Пайгозина.

Пока в школе №27 в ряды РДШ приняты всего 20 человек. Все они члены совета лидеров школы. В дальнейшем в ряды движения сможет вступить любой школьник.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Российское движение школьников» было создано по указу президента Российской Федерации в октябре 2015 года. Основной задачей определено совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.

С 1 сентября РДШ начинает свою работу по всей стране. Региональные отделения Движения созданы в 85 регионах страны.

Напомним, что «Российское движение школьников» включает в себя 4 направления деятельности: личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное направление и военно-патриотическое направление.