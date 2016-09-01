Москва, 1 сентября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел никаких указов об отставке уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, сообщают «Известия».

kremlin.ru Павел Астахов

Напомним, петиция с требованием отправить детского омбудсмена в отставку появилась в Сети после посещения Астаховым детей, выживших после трагедии на Сямозере. Инициаторы петиции возмущались формулировкой вопроса, заданной Астаховым одному из детей. Омбудсмен тогда спросил: «Ну что, как поплавали?».

В Совете Федерации ранее заявляли, что отставка Павла Астахова произойдет после завершения выборов в Госдуму, назначенных на единый день голосования 18 сентября.

Сам Павел Астахов указывал, что подал заявление об отставке еще 1 июля.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Дети, отдыхавшие в летнем лагере, отправились на водную прогулку во время начинавшегося на озере шторма. Часть лодок перевернулась, в результате чего погибли 14 детей. Некоторые эксперты считают, что атака на Астахова объясняется его противодействием введению ювенальной юстиции в России.