Ереван, 1 сентября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 1 сентября с рабочим визитом отправился в Нагорно-Карабахскую Республику для участия в мероприятиях, посвященных 25-ой годовщине провозглашения НКР, сообщает пресс-служба главы государства.

ИА REGNUM Вид из Шуши на Степанакерт

Празднества по случаю 25-летия независимости Нагорного Карабаха 2 сентября решено отметить по возможности скромно, учитывая апрельскую четырехдневную войну и факт гибели 100 военнослужащих.

«Если в предыдущие годы из Армении приезжала большая делегация для участия в празднествах, то в этот раз будет сформирована делегация из руководителей всех парламентских фракций, которые, кроме участия в мероприятиях по случаю 25-летия независимости, посетят также воинские части и приграничные посты. Спикер парламента Армении и глава правительства не поедут в Карабах, а президент Серж Саргсян по традиции будет присутствовать на мероприятиях», — пишет газета «Грапарак».

По данным «Айкакан Жаманак», в мероприятиях не будут участвовать первый президент Армении Левон Тер-Петросян и второй президент страны Роберт Кочарян. Последний, не участвует в мероприятиях с 2012 года, а Тер-Петросян уже долгие годы.

Согласно официальной информации, мероприятия, посвященные 25-й годовщине независимости Нагорно-Карабахской Республики, стартуют 1 сентября. Согласно программе, помещенной на сайте Национального Собрания НКР, 1 сентября во всех образовательных учреждениях Арцаха проводится урок на тему «Нагорно-Карабахской Республике исполнилось 25 лет», на площади Возрождения Степанакерта состоятся спортивные и культурные мероприятия, в центральном сквере Степанакерта — концерт военного оркестра.

Старт мероприятий 2 сентября будет дан шествием — от площади Возрождения к мемориальному комплексу, затем — возложение венков в мемориальном комплексе Степанакерта. В разных кварталах Степанакерта состоятся праздничные мероприятия под открытым небом, во Дворце культуры и молодежи НКР откроется выставка «История валюты Армении». В тот же день состоится открытие комплекса общежитий в Шуши. После праздничного концерта на площади Возрождения состоится фейерверк.

Мероприятия продолжатся и 3 сентября, в селе Ахавно Кашатагского района откроется новый квартал.