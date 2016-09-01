Вильнюс, 1 сентября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Клайпедский порт готовится повысить конкурентное преимущество в сегменте нефтяных грузов, сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 сентября, в администрации государственного порта Клайпеды. После осуществления планируемых проектов, стратегическое литовское предприятие Klaipėdos nafta в ближайшее время перейдет на новый конкурентный уровень и сможет увеличить объемы погрузок нефти.

Algirdas Клайпедский порт

На данный момент по заказу дирекции Клайпедского государственного морского порта готовится технический проект по реконструкции набережных №1 и №2, они будут приспособлены к глубине 17 м. Этими набережными, построенными в 1963 и 1964 годах, пользуется Klaipėdos nafta.

«Мы рады, что достигли общего соглашения с Klaipėdos nafta по поводу необходимости реконструировать набережные. Мы стремимся создать условия для предприятия стратегического значения, которое занимается не только транзитов, погрузками, но еще гарантирует энергетическую безопасность», — подчеркивает генеральный директор Клайпедского государственного морского порта Арвидас Вайткус.

«Одна из наших основных задач — в недалеком будущем реконструировать канал пристани и достигнуть в нем глубины 17 м. Сегодня наша цель — создать для Klaipėdos nafta условия для достижения максимальной глубины у первой и второй набережных до конца реконструкции канала пристани. Не секрет, что сейчас танкеры в этом предприятии не могут полностью загрузиться, из Клайпеды они отправляются в соседние порты для полной загрузки. После осуществления наших с Klaipėdos nafta проектов будут максимально использованы параметры порта, а благодаря этим изменениям пользу, несомненно, почувствует и государство», — утверждает Вайткус.

Реконструкцию набережных планируется выполнить в нескольких этапах, организуя работу таким образом, чтобы не было помех для загрузки. Предполагается, что первый этап работ начнется в следующем году. После реконструкции, во время которой будут удлинены набережные, Klaipėdos nafta одновременно сможет одновременно принимать и загружать не два, а три танкера.

Генеральный директор Klaipėdos nafta Мантас Бартушка подчеркивает, что после осуществления проекта компания приобретет конкурентное преимущество среди других терминалов балтийских портов, у нее появится возможность увеличить объемы погрузки нефтепродуктов.

«Когда растет конкуренция среди портов, которые принимают нефтепродукты, быстро меняются технологии и находящаяся в порту промышленность терпит трансформацию, очень важно в единственном порту Литвы создать подходящие условия и конкурентное преимущество при обслуживании более крупных кораблей. Глубина набережных соседних портов стран Прибалтики больше, и по этой причине часть грузов отправляется к конкурентам. Klaipėdos nafta в нефтяном терминале оперирует две набережные и, осуществляя стратегию деятельности 2016−2020 годов, особенно поддерживает запланированные дирекцией Клайпедского государственного морского порта проекты по реконструкции набережных порта и углублению акватории», — сказал Бартушка.