Рига, 1 сентября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Масштабный проект строительства новой тюрьмы в Латвии, которой был присвоен статус «объекта национальных интересов», не движется вперед с той скоростью, с какой изначально планировалось. Уже сейчас понятно, что строительство объекта не будет закончено к концу 2018 года. Проект курирует Министерство юстиции Латвии, по вине которого и затягивается строительство, сообщает портал Delfi.lv.

Luis Argerich Тюрьма

Так, например, в июне 2016 года министерство намеревалось заключить договор с Агентством зданий судов, однако в течение месяца бумаги так и не были подписаны. А поданный в стройуправу города Лиепая (где планируется строительство) проект, оказался неполным, что в итоге вылилось в очередную задержку. Минюст заявил, что, постройка тюрьмы затянется до 2019 года, а размер сметы, вероятнее всего вырастет. Изначально планировалось, что на тюрьму в Лиепае уйдет 78 миллионов 164 тысячи евро, но сейчас в Минюсте уже идут разговоры о том, что постройка комплекса выйдет дороже.

Напомним, новая тюрьма предусмотрена на 1200 заключенных. После того, как она начнет действовать, Минюст намерен закрыть старые тюрьмы в Лиепае, Елгаве, Брасе и Вецумниеки, а заключенных из этих тюрем, а также часть находящихся в Екабпилсской тюрьме перевести в новую Лиепайскую тюрьму. Стоит добавить, что согласно планам правительства, после постройки тюрьмы нового образца в Лиепае аналогичные места заключения должны быть построены в Латгалии (восточная часть Латвии) и окрестностях Риги. Всего запланировано открыть шесть тюрем.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно концепции развития инфраструктуры мест заключения в ближайшее время в Латвии планировалось ввести 5−6 новых тюрем. В 2013 году, при разработке новой концепции, Министерство юстиции заявило, что содержание тюрем, построенных в советское время, обходится стране слишком дорого. В советское время в тюрьмах развивалось производство, поэтому и подход к инфраструктуре был иным. Теперь же, Латвия не может содержать эту систему. К тому же, в результате общего сокращения населения Латвии и высокой смертности, заключенных стало меньше, и сейчас их порядка 4,5 тыс. Треть из них не осуждены, а находятся под стражей в ожидании приговора суда.

Напомним, условия заключения в латвийских тюрьмах вызывают постоянные жалобы в международные инстанции. За последнее время имел место ряд случаев удовлетворения Европейским судом по правам человека таких прошений со стороны жителей Латвии. Претензии подаются, в основном, на условия содержания в тюрьмах и следственных изоляторах. Также много жалоб поступает на принудительное лечение и правомерность отдельных оперативных и следственных действий.

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