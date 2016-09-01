Рига, 1 сентября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. В ближайшее время начнутся процедуры по осуществлению 4-ой общественной закупки из Европейского фонда по оказанию помощи бедно живущим лицам, во время которых планируется приобрести 17 видов продуктов, необходимых для сбалансированного питания, сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 сентября, в Министерстве соцзащиты и труда Литвы. Закупку будет осуществлять Агентство европейского социального фонда, перенявшее ответственность у Агентства по регулированию рынка.

Участник Нищета

Распределение приобретаемых продуктов между нуждающимися людьми начнется в феврале 2017 года. Чтобы гарантировать как можно более качественное питание, будет обновлена и лучше сбалансирована корзинка приобретаемых продуктов питания. Помимо мясных консервов внесены куриные, рыбные консервы, вместе с консервированной фасолью планируется приобрести консервированный горох, консервированные овощные супы, которые будут в каждой корзинке продуктов питания.

«За приобретение продуктов питания теперь несет ответственность новое учреждение — Агентство европейского социального фонда. Надеемся, что это позволит гарантировать более прозрачное, эффективное обеспечение малоимущих людей продуктами питания», — сказала министр соцзащиты труда Альгиманта Пабединскене.

Напомним, по официальным данным 22% населения Литвы живет на или за гранью нищеты.