Рига, 1 сентября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. За последние три года в Латвии доходы 17 судебных исполнителей превышали 200 000 евро в один из годов таксации, об этом свидетельствуют обнародованные данные о декларациях действующих приставов, сообщает портал Delfi.lv.

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При детальном рассмотрении суммы долгов, которые были возвращены судебными исполнителями, внушительных результатов не наблюдается. Так, в 2015 году приставам были направлены решения о бесспорном возврате долгов на сумму 162 млн евро, но судебные исполнители «отработали» только 2,8 млн евро.

По опубликованной информации, самым успешным взыскателем за последние годы был Янис Степанов, который с 2008 года как судебный исполнитель заработал 9,4 млн евро, в том числе в 2012 году — 2,5 млн евро. Доход Айнарса Шустса с 2008 году — 4,1 млн евро, в том числе 2012 году — 816 000 евро, Гинтерса Хмелевскиса — 3,8 млн евро (в 2011 году — 870 000 евро), Андриса Шпоре — 3,6 млн евро (в 2012 году — 625 000 евро), Сниедзе Упите — 2,4 млн евро (в 2014 году — 682 000 евро).

Являются ли указанные суммы общим доходом бюро судебного исполнителя (без учета затрат на его содержание) или чистым заработком конкретного пристава до/после уплаты налогов, не уточняется. Известно только, что самые значительные суммы, бюро судебных исполнителей получают за счет возврата долга в пользу банков, чаще всего от продажи недвижимости.

Для сравнения — во втором квартале 2016 года в Латвии нетто-зарплату (после отчисления налогов) в размере до 450 евро в месяц на основном месте работы получали 45,1% работников, в том числе каждый пятый трудящийся (20,9%) получал зарплату в размере минимальной или меньше.

Напомним, в августе 2016 года, партии правящей коалиции Латвии договорились, что минимальную зарплату в 2017 году можно будет повысить на 10 евро — до 380 евро в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе, об этом свидетельствует недавно опубликованное исследование Eurostat. Так, в Латвии в категорию риска попало 644 тысячи человек — это 26,5% горожан, 31,6% жителей районов и 38,6% сельчан. Худшая картина наблюдалась только в Румынии, где за чертой бедности находится каждый второй житель села, а также в Греции и Венгрии (39,9% и 37,8% соответственно).