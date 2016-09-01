Деревня Бородино, Московская область, 1 сентября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В Можайском районе Московской области в музее-заповеднике «Бородинское поле» пройдет ежегодная масштабная реконструкция действий правого фланга русской армии в дни Бородинского сражения 1812 года. Исторические клубы из России и зарубежных стран продемонстрируют образы участников сражения. Об этом сообщается на сайте музея.

Петер фон Гесс. Бородинское сражение. 1843

В реконструкции действий «батареи Богарне», боя за село Бородино и знаменитого рейда казаков Платова и кавалерии Уварова примут участие представители исторических клубов в рамках «Дня Бородина — 2016» — всего около тысячи любителей военной истории и профессиональных реконструкторов.

1 и 2 сентября на территории музея начнут работу интерактивные площадки «Военно-исторический бивак 1812 года». 3 сентября, в субботу, пройдет генеральная репетиция сражения перед финальным действом, которое запланировано на 4 сентября. Программа военно-исторического фестиваля в 2016 году будет посвящена 204-й годовщине Бородинского сражения и традиционно продлится до 8 августа.

Главную баталию можно будет посмотреть бесплатно в природном амфитеатре.