Рига, 1 сентября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. В 80 школах Латвии учится меньше 50 детей, а рекорд принадлежит одной основной школе, в которой только двое учащихся, заявил сегодня, 1 сентября, министр образования и науки Карлис Шадурскис, сообщаетLETA.

ajari Пустой класс

При этом, по словам Шадурскиса, «лучшие времена» в системе образования наступят, когда все учебные заведения будут находиться в ведении государства, а деньги будут следовать не за учеником, а за учебными программами. В тоже время он не отрицает, что это «утопическая идея».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из-за ухудшения демографической ситуации Латвия должна пересмотреть количество учебных заведений и преподавателей, в том числе учреждений среднего и высшего образования, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о соответствии стандартам ОЭСР политики и практики Латвии в сфере образования.

«В Латвии количество учащихся уменьшилось намного больше, чем количество учителей. Затраты Латвии на образование и финансирование одного учащегося ниже, чем в других странах ОЭСР. Повышение эффективности зависит от того, насколько успешными окажутся начатые недавно реформы, и в этой сфере нужно принять четкие финансовые решения, поскольку увеличение объема средств еще не гарантирует лучших результатов», — указал глава директората образования ОЭСР Андреас Шлейхер.

Напомним, за последние 10 лет число учеников в Латвии снизилось на треть — если раньше их было около 300 тысяч, то сейчас менее 200 тысяч. Главными причинами сокращения числа учеников в Латвии, по-прежнему являются низкая рождаемость и массовая миграция в более благополучные страны ЕС.

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