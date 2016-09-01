Челябинск, 1 сентября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. День знаний в челябинских школах прошел с традиционными атрибутами для 1 сентября: было много цветов, шаров, детей провожали родители, на первой линейке произносили напутственные слова и пели песни, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Вперёд, к знаниям!

В Челябинске более 150 школ, большинство которых построена в советское время. Но есть и новые, возведенные совсем недавно. А есть школы в которых рядом со старым зданием построен новый современный, просторный корпус. Таким сочетанием является челябинская школа №116, расположенная в новом, динамично развивающемся районе Чурилово.

ИА REGNUM Школа в районе Чурилово

Школа была построена в 1961 году. Новый корпус возвели всего три года назад. Всего в школе будут учиться более 1000 учеников.

Первых классов в школе больше всех остальных — 12. А вот одиннадцатый всего один класс. Десятых два класса, девятых уже пять. Связано это с тем, что микрорайон активно стал заселяться совсем недавно.

ИА REGNUM Вперёд, к знаниям!

«Линейка прошла традиционно. Были родители, приходили депутаты районного совета. Как обычно сделали подарки — подарили книжки, поздравили с новым учебным годом. Этот учебный год у нас юбилейный. Школе — 55 лет. Школа расширилась, построен новый корпус, который на сегодняшний момент покрывает потребности в местах. Но впритык. Дальше, если такими темпами будет застраиваться микрорайон, мест, наверное, не будет хватать», — сообщила заместитель директора по воспитательной работе Елена Сакулина.

В виде вступительной акцентирующей музыки прозвучал иностранный трек, дальше были и песни, и выступление танцевальных коллективов под отечественную музыку.

Главными действующими лицами были первоклассники. Внимание они перехватывали и по количеству, самое большое количество учеников — это первоклашки. Большинство из них смело шли в новую жизнь, наполненную знаниями.

ИА REGNUM И открылась школы дверь

Однако были и те, кто с трудом превозмогал разрыв с мамами, чувствовалась нервозность и опаска. Но все же праздник брал свое. Дети задаривали цветами своих первых учителей, которые располагали детишек, понимая как им сложно «в первый раз — в первый класс».