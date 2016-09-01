Москва, 1 сентября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своим указом включил в состав Совета по противодействию коррупции и в состав его президиума главу администрации Кремля Антона Вайно, сообщает официальный портал правовой информации.

kremlin.ru Антон Вайно

Бывший глава кремлевской администрации Сергей Иванов исключен из состава этих органов. Кроме того, указом президента Путина Антон Вайно введен в состав Комиссии при президенте по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. Сергей Иванов тогда же был исключен из членов этой Комиссии.

Напомним, 44-летний Вайно назначен руководителем администрации президента России 12 августа, сменив на этом посту Сергея Иванова, почти пять лет возглавлявшего администрацию Кремля. Экс-глава президентской администрации Сергей Иванов назначен специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.