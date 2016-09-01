Мурманск, 1 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Более половины пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Мурманской области не соответствуют национальным стандартам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

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«В преддверии нового учебного года активисты проверили состояние пешеходной инфраструктуры рядом со школами, — отметили в организации. — Среди наиболее распространенных нарушений — отсутствие знаков «Дети», светофоров, ограждений, тротуаров и искусственных неровностей. В некоторых случаях отмечается недостаточная освещенность, требуется обновление разметки».

Как заявили в мурманском ОНФ, проверке подверглись десятки пешеходных переходов в Мурманске, Североморске и других городах."Также мы запросили информацию в областном управлении ГИБДД, — продолжили в ОНФ. — По данным дорожной полиции, на сегодняшний день нарушения имеются на 83 пешеходных переходах из 138 проверенных. Получается, что свыше 60% объектов не соответствуют требованиям национального стандарта. В настоящее время продолжаются судебные процессы».Как подчеркнули в организации, активисты Народного фронта неоднократно обращали внимание муниципалитетов на необходимость исполнения поручений президента страны, направленных на реализацию национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов. Напомним, практически год назад в мурманском ОНФ заявили о том, что в Мурманске крайне низкий уровень оборудования объектов дорожной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, на пешеходных переходах в областном центре не хватало знаков, а те, что были установлены — устарели, на многих участках была стёрта разметка. Особняком в перечне «дорожных» проблем в 2015 году стоял вопрос создания должных условий для подъезда, а подчас и подхода к учреждениям здравоохранения.