Москва, 1 сентября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов не прилетал в Москву на лечение, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Ислам Каримов

«Нет, я могу вам подтвердить, что Ислам Каримов не прилетал в Москву, а что касается врачей, то я просто не располагаю информацией», — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили о том, что российские медики из НИИ нейрохирургии имени Бурденко вылетели в Узбекистан для оказания медицинской помощи президенту этой страны Исламу Каримову, который перенес инсульт. Научный руководитель НИИ Александр Коновалов отметил, что деятельность российских медиков в этом деле курирует директор НИИ, заведующий нейротравматологическим отделением академик Александр Потапов.

Читайте также: Президент Узбекистана поздравил граждан с Днем независимости

28 августа известный кардиолог Лео Бакерия прибыл в Ташкент и провел осмотр Каримова. В тот же день он вернулся в Россию на частном самолете.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Узбекистане заявляют о стабильном состоянии Каримова. Диктор центрального узбекистанского телевидения зачитал поздравления президента России Владимира Путина, адресованные главе государства Исламу Каримову.

Читайте также: Ислам Каримов. Жив или мертв?