Чебоксары, 1 сентября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. В Чувашии в новом учебном году в школы пошли свыше 130 тыс. детей, в том числе около 15 тыс. первоклассников. В предвыборный год, когда республику ждут выборы в Госдуму и Госсовет, в школах и на пришкольной территории появились агитационные плакаты — как самих кандидатов, так и акций от «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM. На мероприятиях выступали и кандидаты в депутаты, чиновники всех уровней, реже — ветераны.

cap.ru День знаний в Чебоксарах

В Чебоксарах, несмотря на дождливую и по-осеннему пасмурную погоду, школьные линейки и праздничные концерты прошли на открытых площадках, при этом запланированные сценарии Дня знаний не урезались. Погода на праздничном настроении не отразилась. Хотя стойкость и выносливость проявляли только первые ряды, за которыми разворачивалась другая картина: школьники наперебой общались друг с другом, много фотографировались и даже ухитрялись играть в подвижные игры. Учителя понимающе наблюдали и никого не одёргивали.

ИА REGNUM Первый звонок прозвенел

В школах Чебоксар в День знаний были представлены творческие и спортивные номера в исполнении детей, театрализованные представления и массовые флешмобы. За линейками последовали классные часы, которые в зависимости от параллели были посвящены различным темам: истории и культуре Чувашии, истории города Чебоксары, безопасности и профилактике дорожного травматизма, профессиональному самоопределению.

ИА REGNUM 1 сентября весь стол завален цветами, а не учебниками и тетрадями

Отметим, что накануне нового учебного года проверки провели надзорные органы и общественники. Так, в Урмарском районе прокуратура потребовала сократить уроки для первоклассников на пять минут — с 45 до 40 минут. Протест был направлен в 16 школ района, где были нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, согласно которым длительность занятий в первом классе с января по май составляет 40 минут. Протесты удовлетворены, локальные акты приведены в соответствие требованиям законодательства об образовании.

cap.ru Замминистра Светлана Петрова, ректор ЧГУ Андрей Александров, глава Чувашии Михаил Игнатьев и баллотирующиеся в депутаты глава Чебоксар Леонид Черкесов, депутат Госдумы Алена Аршинова

Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта провели в Чебоксарском районе рейд по обследованию безопасности маршрутов школьных автобусов и обнаружили «в организации перевозки детей потенциально опасные нарушения, способные спровоцировать ДТП». Члены ОНФ обратили внимание на ямы, выбоины и отсутствие гравийного покрытия на ряде участков, отсутствие крытых остановочных павильонов по пути следования школьных автобусов. Было обнаружено, что в деревнях Ильбеши и Устакасы до сих пор не проложен маршрут школьного автобуса и ученики, чтобы добраться до остановки, вынуждены более 2 км идти пешком вдоль свалки, где обитают бродячие животные.

ИА REGNUM Старшеклассницы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в 468 школах Чувашии будут обучаться свыше 130 тыс. человек. Всего в республике будет функционировать около 1 тыс. учреждений образования, обучением охватят более 270 тыс. детей и молодежи. Школьный порог впервые перешагнули более 14,7 тыс. первоклассников (в 2015 году — 14,1 тыс. человек).

ИА REGNUM Новый учебный год начался

Отметим, что в Чебоксарах в 61 школе будет учиться 51 тыс. человек. Впервые школьный звонок прозвенит для 6608 первоклассников (в прошлом году — для 6041 человек). Выпускников в этом году будет 2230 (в 2015—2016 учебном году — 2521). В системе образования Чебоксар будут работать 6148 педагогов. В рамках подготовки к учебному году в школах и детских садах города проведены ремонтные работы на общую сумму 124,15 млн рублей. На обеспечение учебниками и учебными пособиями направлено 14,5 млн рублей (в 2015 году — 13,1 млн рублей). Стоимость питания с прошлого года остаётся неизменной и составит 19−23 рубля за завтрак и 46 рублей — за обед.

ИА REGNUM публикует фоторепортаж из чебоксарских школ об учителях и бывших учениках (родителях).