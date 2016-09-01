Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» официально объявила о подписании контракта с игроком питерского «Зенита», а затем и клуба немецкой бундеслиги «РБ Лейпциг» Дмитрием Скопинцевым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

fc-zenit.ru Дмитрий Скопинцев

19-летний футболист в город на Неве переехал из Москвы, где окончил Академию «Динамо». За сине-бело-голубых защитник играл с 2014 года и в общей сложности провел за молодежку «Зенита» 24 матча.

Напомним, что ранее желто-синие подписали шесть новичков. Это защитники Папа Гуйе, Владимир Гранат и Миха Мевля, хавбеки Андрей Препелицэ и Максим Григорьев, а также голкипер Иван Комиссаров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение сегодняшнего дня руководство клуба «Ростов» должно определиться с главным тренером команды. Пока исполняет обязанности рулевого Дмитрий Кириченко. Курбан Бердыев покинул пост наставника 6 августа.

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