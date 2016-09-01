Рига, 1 сентября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Чтобы сократить популяцию кабанов в Латвии и таким образом ограничить распространение Африканской чумы свиней (АЧС) Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) будет выплачивать охотникам по 50 евро за каждую убитую самку кабана, сообщает LETA.

Вильгельм Лоренц. Кабаны, рыскающие на краю леса (фрагмент)

Выплаты будут производить с 1 сентября 2016 года, сообщила представитель ПВС Илзе Мейстере. Чтобы получить вознаграждение, охотникам вместе с заполненными документами в территориальное подразделение ПВС необходимо предоставить доказательства, что убитое животное является самкой.

Как стало известно, выплаты будут производиться в рамках программы ограничения распространения АЧС при софинансировании Евросоюза. На эти цели выделено 600 тысяч евро.

Также представитель ПВС призывает жителей, обнаруживших в лесу, канаве или другом месте мертвого кабана, сообщать об этом в самоуправление, которое обеспечит вывоз туши.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, аналогичная программа в Латвии завершилась в марте 2016 года. Тогда охотникам выплачивалось по 100 евро, и в рамках программы борьбы с АЧС в период с 20 ноября 2015 года до 29 марта 2016 года было отстреляно более 10 900 самок кабана.

Напомним, всего в 2016 году АЧС констатирована у 634 животных в 180 волостях 58 краев, а также в двух городах — Резекне и Плявиняс.

АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и уже в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу.

Читайте также:

Латвия не может погасить африканскую чуму свиней

В Латвии снова выделят средства на борьбу с африканской чумой свиней