Москва, 1 сентября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Новый министр образования и науки РФ Ольга Васильева вошла в совет организационного комитета «Победа». Соответствующий Указ президента РФ опубликован сегодня, 1 сентября, на официальном портале правовой информации.

government.ru Ольга Васильева (слева) на Всероссийском совещании педагогических работников

Согласно указу, в состав комитета вошли директор ФСО России Дмитрий Кочнев, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

Из состава комитета исключены: экс-глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов, экс-полпред президента в СЗФО Владимир Булавин, экс-полпред в СКФО Сергей Меликов, экс-полпред в СФО Николай Рогожкин, экс-директор ФСО Евгений Муров.

Напомним, российский организационный комитет «Победа» создан в целях осуществления мер, направленных на возрождение и укрепление патриотизма, повышение международного престижа России, решение проблем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории СССР и на территориях других государств, ветеранов государственной службы. Возглавляет комитет президент России Владимир Путин.

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