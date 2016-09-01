Москва, 1 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. К концу лета 2016 года в Москве активность покупателей возросла. В связи с этим многие застройщики «первички» и владельцы «вторички» начали повышать цены, однако рынок недвижимости пока не готов к такому повышению ценников, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко. Среди основных причин он назвал нехватку имеющихся средств у основной массы потенциальных покупателей жилья.

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Эксперт пояснил, что в этом году цены на жилье в столице примерно на 10% дешевле, чем в 2015 году. «Еще 10% можно добавить на основе скидок и торга, характерных сейчас для основной массы сделок. Более того, в новостройках за последние 2 года имеет место ощутимое снижение площадей квартир, причем во всех сегментах, что снижает конечную цену покупки еще сильнее», — отметил Репченко.

Он также добавил, что средняя стоимость квадратного метра продолжает топтаться на месте. «В рублях это «коридор» 170−175 тысяч за метр, в долларовом выражении — 2.600$-2.700$. То есть впервые за многолетнюю историю московского рынка недвижимости активизация покупателей не приводит к росту цен», — сообщил он.

Напомним, в 2016 году эксперты в сфере недвижимости неоднократно отмечали снижение спроса на покупку жилья. Ивесторы по большей своей части уже давно ушли с рынка, приобрести недвижимость стремятся только те, кто намерен улучшить свои жилищные условия. Самой популярной схемой при покупке за последние месяцы стала «договор долевого участия в строительстве плюс ипотечный кредит».

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