Рига, 1 сентября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Из-за дефицита рабочих рук в Клинике имени Страдиня в Риге медсестрам приходится брать дополнительные смены и работать по 24 часа, от чего, в конечном итоге, страдают пациенты, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Valerie Everett Медицинская сестра

В отделении кардиологии, где в день прибывает и выписывается около 15 пациентов, работают четыре медсестры вместо необходимых шести. А в среднем, работающая на полную ставку медсестра получает 600 евро «на бумаге». Однако в частных клиниках зарплаты значительно выше, поэтому опытный персонал покидает государственные учреждения.

В данный момент, несмотря на то, что в клинике работает более 800 медсестер, остаются вакантными еще 45 мест.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, чтобы начать намеченные реформы в здравоохранении, необходимо 70 миллионов евро. Однако премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что удивлен этой цифрой. По его мнению, ранее обозначенные 35 млн евро и дополнительно найденные 10 млн — хорошее начало для того, чтобы выступить с предложением реформ в здравоохранении. «Реформа только началась, модель еще не разработана. В следующем году невозможно выделить 70 млн евро, потому что тогда не будет ничего другого», — заявил премьер.

Напомним, в Латвии на медицину выделяется менее 3% ВВП, при том, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. По этой причине в Латвии последние 5−7 лет существует нехватка медицинских специалистов.

Всего в стране не хватает около 2 000 тысяч врачей. Общий объем медсестер в Латвии снизился в два раза, а объем врачей за последние годы снизился на 20%. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.