Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Ленобласти в одну смену учится подавляющее большинство школьников. Через год-два вторая смена в школах региона будет полностью ликвидирована. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко ведет урок в школе в Колтушах

Как сообщалось, 24 июня 2016 года на встрече премьера Дмитрия Медведева и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко поднимался вопрос перехода школ на работу в одну смену вместо двух. Глава Северной столицы отметил, что «у нас в Санкт-Петербурге, может быть, в одном из немногих регионов, дети учатся в одну смену в школе».

В соседней Ленобласти достичь полной ликвидации вторых смен пока не удалось. Однако, по словам Александра Дрозденко, уже сегодня регион имеет один из лучших показателей в России по количеству учащихся в первую смену — более 95%. Оставшиеся 5% губернатор пообещал перевести в «односменку» к началу учебного года в 2017 или 2018 году.

«Самое тяжелое в образовании — это наличие вторых смен. Это нагрузка на преподавательский состав, на школы и, конечно же, на детей. Наша задача, чтобы у нас не было вторых смен. Мы к этому близки. Буквально, еще год, может максимум два, и мы будем одним из первых регионов России, где не будет вторых смен», — сказал Дрозденко.

В том числе, отметил губернатор, это и «ответ Петербургу». «Четыре года назад депутаты Санкт-Петербурга поднимали вопрос о том, что Ленинградская область разрешает на границе с городом строить жилье, но все, кто его покупают, вынуждены идти в больницы, детские сады, школы и поликлиники в Петербурге. Сегодня мы отвечаем, что нет — мы будем развивать социальное строительство на границе с Санкт-Петербургом. Мы социальную нагрузку забираем на себя», — заявил Дрозденко.

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Отметим, что сегодня глава 47-го региона провел урок в Колтушской школе, где некогда учился сам. Сейчас почти половина детей из родной школы губернатора Дрозденко учатся в две смены. С апреля 2015 года строится новый школьный корпус на 600 мест, после его ввода учебное заведение перейдет на односменный режим работы, а количество учащихся возрастет до 1100 детей. На пристройку выделено 491,9 млн рублей из областного и местного бюджетов. Объект будет сдан в конце октября 2016 года, но работать школа начнет только в январе 2017-го.