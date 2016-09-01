Великий Новгород, 1 сентября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. В школы Новгородской области сегодня, 1 сентября, пошли более 62 тысяч ребят, из них 6947 — первоклассники. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, по сравнению с предыдущим годом количество первоклассников увеличилось на 264 человека, а общее число школьников выросло больше чем на 2 тысячи.

mitinsg.livejournal.com Первое сентября в Сырковской средней общеобразовательной школе (Новгородский район)

В областном центре — Великом Новгороде — первый звонок прозвучал для 23 тысяч школьников, а в первый класс пошли на 300 детей больше, чем в прошлом году: 2753 первоклассника.

«В городе сложилось напряженное положение со школами», — отметил губернатор Новгородской области Сергей Митин в ходе встречи с коллективом новгородской общеобразовательной школы №31. Утром он побывал на линейке в средней образовательной школе №13 с углубленным изучением предметов, где дети всё ещё учатся в две смены. Ожидается, что разгрузить 13-ю школу позволит новая школа на 1350 мест, которая строится сейчас неподалёку на Торговой стороне Великого Новгорода, в микрорайоне «Ивушки».

Кроме того, губернатор заявил, что им поставлена задача к 1 сентября следующего года ввести в строй ещё одну школу в Псковском микрорайоне — под это будет реконструировано здание гидромелиоративного техникума. На реконструкцию здания потребуется около 400 млн рублей.

По словам Сергея Митина, школы необходимо строить не только в Великом Новгороде, но и в Боровичском, Маловишерском и Новгородском районах области.