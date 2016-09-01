Киев, 1 сентября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации хотят федерализировать Украину, требуя предоставить автономию Донбассу. Об этом 1 сентября в интервью изданию Deutsche Welle заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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По его словам, Кремль хочет установить свой протекторат в Донбассе. «Если мы предоставим Донбассу автономию, как того хочет Россия, это будет путем к федерализации Украины, к ее ослаблению и разделению. К этому Россия и стремится. Это будет легитимизация российского протектората на Донбассе. После этого стратегия РФ заключается в том, чтобы втолкнуть этот протекторат назад в состав Украины в качестве «троянского коня», — считает Климкин.

Он сообщил, что украинская сторона будет вести переговоры о проведении выборов в отдельных регионах Донбасса только после установления режима прекращения огня, отвода вооружений, а также, когда ОБСЕ возьмет под контроль всю территорию ДНР, ЛНР и границу с РФ. «Можем ли мы начать подготовку к выборам, имея в Донбассе такое большое количество оружия. Его постоянный поток через российско-украинскую границу не прекращается», — рассказал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа глава ДНР Александр Захарченко заявил, что республика будет придерживаться Минских соглашений, чтобы избежать «кровавой бойни» с ВСУ. «Мы обязаны придерживаться Минских соглашений, дабы сиюминутное желание отомстить, победить или наказать не превратилось в кровавую бойню. Потом будет не понятно, кто победит и возможна ли победа? Любое движение должно быть выверенным, как удар саблей. Бить нужно тогда, когда ты будешь абсолютно уверен в победе. Если есть хоть малейшая возможность освободить донецкую землю, Донбасс без крови, ее надо использовать. Потому что тебе не простят ни люди, ни Бог, если ты этого не сделаешь», — признал Захарченко.

Напомним, в феврале 2015 года в ходе переговоров «нормандской четверки» был согласован, а позже подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (Минск-2).

Пункты:

— полное прекращение огня;

— отвод тяжелых вооружений;

— обеспечение мониторинга двух предыдущих пунктов наблюдателями ОБСЕ;

— диалог о модальности выборов в ДНР и ЛНР, а также предоставление «особого статуса» отдельным регионам Донбасса;

— принятие закона об амнистии всех участников конфликта в Донбассе;

— обмен пленными по принципу «всех на всех;

— восстановление контроля ВСУ над границей с РФ;

— вывод с Донбасса «всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников… разоружение всех незаконных групп».