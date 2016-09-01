Ярославль, 1 сентября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. МКУ ИРСИ предложило жителям Ярославля загадать три желания Золотой рыбке. По результатам опроса большинство горожан пожелало хорошего здоровья себе и своим близким, жизни в достатке, и также мира во всем мире, сообщили корреспонденту ИА ИА REGNUM в ИРСИ.

ИА REGNUM

Согласно опубликованным результатам исследования, быть здоровыми хотят 87% опрошенных ярославцев. О благополучной сытой жизни мечтают 55%. За мирное сосуществование народов высказалось 40% горожан. О крепкой хорошей семье мечтают лишь 15% опрошенных, путешествия тоже не в фаворе — о них думают 9% участников исследования.

При этом лишь 5% респондентов хотят получить возможности для самореализации, открыть свое дело — 6%. Зато четверть ярославцев высказывает желание жить в более справедливом обществе.

«Мы предполагаем, что желания являются отражением основных потребностей», — отмечают в ИРСИ.