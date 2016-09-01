Томск, 1 сентября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. За семь месяцев 2016 года организациями нефтяной, газовой и топливной промышленности Томской области добыто 6,1 млн тонн нефти, а также 3,1 млрд куб. метров природного и попутного газа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Томскстате.

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Накануне профессионального праздника работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, который отмечается в этом году 4 сентября, Томскстат подвел итоги работы отрасли с начала года. Так, в первом полугодии 2016 году в топливно-энергетическом комплексе трудилось 11,2 тыс. человек, что составило около 3,5% от общей численности занятых в экономике области. В июне 2016 года средняя заработная плата работников, добывающих топливно-энергетические полезные ископаемые, составила в среднем 78 тыс. рублей, что в 2,2 раза выше средней заработной платы, сложившейся по области.

Напомним, ежегодно в первое воскресенье сентября отмечается день работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью. Статус государственного он получил 1 октября 1980 года по указу Президиума Верховного Совета СССР.