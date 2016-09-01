Москва, 1 сентября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В пятницу, 2 сентября, президент РФ Владимир Путин проведет совещание с резидентами территорий опережающего развития (ТОР), сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Планируется, что в совещании примут участие потенциальные инвесторы — отечественные и зарубежные.

kremlin.ru Владимир Путин

Кроме того, президент ознакомится с презентациями ТОРов, ему расскажут о том, кто так инвестирует, как обстоят дела, какие преференции предусмотрены для резидентов.