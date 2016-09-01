Киев, 1 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В Донбассе противоборствующие стороны соблюдают режим прекращения огня. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами и преподавателями Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«За 12 часов и 5 минут, я хочу вас поздравить, этот режим (прекращения огня — прим. ИА REGNUM ) соблюдается, на фронте не стреляют. За все это время был один выстрел из стрелкового оружия, не прицельный. Нет ни артиллерийских залпов, ни танковых атак, ни минометов», — сказал Порошенко.

При этом глава государства призвал вывести войска с Донбасса в Российскую Федерацию. «Дай Бог, чтобы были имплементированы компоненты безопасности Минских соглашений. Дай Бог, чтобы обеспечивался режим прекращения огня, чтобы были отведены артиллерия, танки. Лучше на территорию РФ, за украинскую границу. Дай Бог, чтобы были освобождены украинские заложники, которые незаконно содержатся в тюрьмах РФ и тюрьмах на оккупированных территориях. Дай Бог, чтобы был беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой группы ОБСЕ, чтобы были созданы все необходимые условия безопасности для внедрения политического пакета Минских соглашений», — подчеркнул Порошенко.

Ранее, министр обороны Украины Степан Полторак также подтвердил соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.

В свою очередь, 1 сентября в эфире телеканала «112 Украина» третий президент Украины Виктор Ющенко признался, что не возлагает больших надежд на установленный режим прекращения огня в Донбассе.

«Я не возлагаю больших надежд на эту инициативу, потому что цель путинской политики дестабилизировать эту часть Украины, а вместе с ней и всю Украину. Такого рода инициативы они могут держаться некоторое время, и они никак не будут заменять ту политическую стратегию, которую выработала Россия по отношению к Украине», — сказал Ющенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на Донетчине подразделения ВСУ соблюдают режим прекращения огня. «Если говорить в период за все 31 августа, то нарушения были, но после 12 ночи нарушений зафиксировано не было», — заверил Басурин.

Напомним, 26 августа в Минске прошла встреча участников Контактной группы и заседания всех четырех профильных подгрупп. Представители украинской стороны предложили с 1 сентября 2016 года установить режим полного и бессрочного прекращения огня в Донбассе. В свою очередь, представители ДНР и ЛНР поддержали инициативу Украины.