Новосибирск, 1 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Первый звонок сегодня прозвенел для 37,2 тыс. первоклассников Новосибирской области. Только в Новосибирске их насчитывается 19,7 тыс. Всего в системе образования региона функционируют 1001 дневная общеобразовательная организация, 670 дошкольных организаций, 122 организации дополнительного образования.

Krum Panov. Первый день в школе

Численность учащихся общеобразовательных школ в 2016—2017 учебном году составила порядка 299,5 тысяч человек, это на 4% больше, чем в прошлом году. Первоклассников в этом учебном году тоже прибавилась, в 2015 году их насчитывалось 33,9 тыс. человек, в этом уже — 37,2 тыс. (в 2014 году — 30,7 тыс.).

В школы города Новосибирска сегодня пришло 158,7 тыс. учеников, что на 7,6 тыс. больше, чем в прошлом году.

По данным, которые предоставили ИА REGNUM в правительстве региона, на ремонт образовательных учреждений из областного бюджета в этом году было направлено более 500 миллионов рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце августа министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов заявлял, что в Новосибирске и городских округах 100% школ имеют тревожные кнопки. В сельских же школах такие кнопки есть пока не везде, но этот вопрос региональное министерство образования намерено решить до конца года. В 98% школ установлены ограждения. Все школы обеспечены охраной. Образовательные организации, где обучается 84,8% школьников области, оборудованы системами видеонаблюдения. В 2016 году из областного бюджета на эти цели выделен 41 млн рублей.