Симферополь, 1 сентября, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Почти 340 тысяч «единых» билетов для поездок в Крым и Севастополь было продано за летний период 2016 года, что на 15% превышает показатели 2015 года. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба АНО «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД»).

Aleksander Kaasik На Керченской паромной переправе

«На сегодняшний день всего продано 393 889 «единых» билетов, что на 15% превышает показатели по предварительным продажам в 2015 году», — заявил генеральный директор АНО «ЕТД» Юлия Самойлова. По ее словам, на 1 сентября 2015 года было оформлено 343 835 «единых» билетов.

При этом за три летних месяца АНО «ЕТД» перевезла в Республику Крым и Севастополь и в обратном направлении 339 190 пассажиров, что, в свою очередь, на 14% больше, чем в прошлом году.

Самыми востребованными направлениями среди пассажиров, пользующихся «единым» билетом, стали Феодосия, Евпатория, Симферополь и Ялта — на них приходится 20%, 17%, 16% и 13% перевозок соответственно.

«Единый» билет представляет собой транспортный документ, разработанный АНО «ЕТД» по поручению правительства России и министерства транспорта России.

Билет дает право на получение услуги по организации перевозки автомобильным и морским транспортом по специальному тарифу. Доставка пассажиров по «единому» билету осуществляется до 30 сентября между Анапой и Краснодаром и семью городами Крыма — Керчью, Судаком, Феодосией, Симферополем, Севастополем, Евпаторией и Ялтой.